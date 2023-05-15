اعتقال مدرس بالولايات المتحدة بسبب تهديده لطلاب رسموا "صليبا معقوفا"

وكالات

ذكرت شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، أنها ألقت القبض على مدرس يهودي في مدرسة إعدادية بتهمة توجيه تهديدات إرهابية إلى طلاب رسموا صليبا معقوفا على ورقة في فصله الدراسي.

وبحسب موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، لم يذكر قسم شرطة جرافتون، شمال مدينة ميلووكي الواقعة بولاية ويسكونسن، اسم معلم الصف السابع الذي قالوا إنه "أخبر الطلاب أن لديه 17 بندقية في قبو منزله ولا يخشى استخدامها".

وأفادت قناة "WTMJ-TV" أن "مدرسا بمدرسة جون لونغ الإعدادية، الذي تقول الشرطة أنه يهودي، غضب من الرسوم وهدد أيضا بإرسال ابنته إلى منازل الطلاب بمضرب بيسبول".

وأكدت الشرطة حجز المدرس في سجن مقاطعة أوزاوكي لقيامه بتوجيه "تهديدات إرهابية وتعريض طفل لمواد ضارة".

كما قال مدير مدرسة غرافتون جيف نيلسون، في رسالة أرسلها إلى العائلات أن "المعلم أحيل إلى التقاعد وأبعد عن المدرسة"، مؤكدا إن "المعلم لن يكون على اتصال بالطلاب حتى يكتمل التحقيق".