اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 10:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى الصف

الإثنين، 15 مايو 2023 09:01 م
إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى الصف اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى، بنفق الودى فى مركز الصف بالجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الصف ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، ونقلوا جميعهم الى المستشفى .
 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

طريق الصحراوى

الصف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة