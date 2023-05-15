إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى فى الصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوى، بنفق الودى فى مركز الصف بالجيزة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى الصف ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، ونقلوا جميعهم الى المستشفى .