إصابة 3 أشخاص نتيجة انقلاب توكتوك فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب توكتوك على طريق الواصفية أمام محطة الصرف الصحى دائرة مركز أبو صوير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، رئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب توكتوك بطريق الواصفية دائرة مركز ابوصوير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من سميرة حسن ابراهيم 65 عام مصابة مابعد الارتجاج و كسر بالذراع الأيسر والركبة اليسرى ونجلاء عبد المحسن عبد السلام 42 عام مصابة بكدمات بالصدر والضلوع وكدمات بالجسم السيد علي حسن25 عام مصاب باشتباه كسر فى االساق اليمني.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.