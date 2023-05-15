أخبار مصر.. غدا ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة الكبرى 34 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس لطيف فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يشيد بالتعاون مع النرويج فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما شارك في الاجتماع "ميكيل تورود" عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى "هيلدا كليميتسدال" السفيرة النرويجية بالقاهرة.

"المصرى للشئون الخارجية" يؤكد دعمه لحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره

ثمِّن المجلس المصري للشئون الخارجية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A / 77 / L.24 الصادر في 22 نوفمبر الماضي، والقاضي - لأول مرة - بإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتبار 15 مايو من كل عام، يومًا لإحياء هذه الذكرى، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، في قاعة الجمعية العامة بنيويورك في 15 مايو 2023، بما يؤكده ذلك من دليل على إبراز الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

الأوقاف: 25% زيادة بدل الخطبة بالمكافأة على بند التحسين للمؤهلات العليا أعلنت وزارة الأوقاف زيادة بدل الخطبة بالمكافأة على بند التحسين بدءًا من العام المالي 2023/2024 اعتبارًا من صرف مكافأة خطب شهر يوليو 2023م، وفق الجدول المرفق، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين أحوال الأئمة والخطباء ماليًا، وحسن إعدادهم علميًّا وثقافيًّا .

بالإنفوجراف.. الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية المتكاملة في إطار مساعيها للحفاظ على الأمن الغذائي، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، حيث تواصل الجهود لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وذلك من خلال عدد من الإجراءات الهادفة إلى دعم الفلاح وتوفير العديد من الحوافز لتوريد القمح، بالإضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، إلى جانب التوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية وتقليل الفاقد، بما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، وذلك علاوة على اتجاه الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 308 آلاف طن أعلاف دفعة واحدة بـ134 مليون دولار أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 آلاف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار، وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن. وزير الصحة: الرئيس السيسى كلف بمراجعة الأوضاع المادية للفريق الصحي وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رسالة شكر وتقدير لجميع أعضاء هيئة التمريض، على كل ما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة، وذلك بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض. التعليم تعلن أرقام جلوس طلبة الثانوية العامة الأسبوع المقبل تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال الأسبوع المقبل ، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات". انخفاض كبير فى أسعار البيض بالأسواق شهدت أسعار البيض انخفاضا كبيراً فى الأسواق، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 94 جنيهًا في المزرعة، فيما وصلت قيمة طبق البيض الأبيض 89 جنيهًا في المزرعة، بينما وصل سعر كيلو الدواجن إلى 65 جنيهًا للمستهلك بالمزرعة؛ وهو أمر ينعكس إيجابًا على المواطن عند الشراء. الحكومة توافق على تقنين أوضاع 216 كنيسة ومبنى تابعا والإجمالي يصل 2815 كنيسة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور. عماد لطفي، نائب مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام درويش، رئيس الأمانة الفنية للجنة، ومحمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. تنطلق السبت.. جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 فى الجيزة أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الشهادة الإعدادية، والمقرر لها أن تنطلق يوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 مايو، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة. وكالة إيطالية تروج للسفر لمصر: وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية برفقة أطفال أشادت وكالة "جاستين " الايطالية بمصر كوجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية تضم أطفال، وقالت على موقعها الإلكترونى إن السفر إلى مصر مع الأطفال تجربة رائعة، حيث تعد مصر بتاريخها الغنى ومعالمها السياحية المتنوعة من الأهرامات المهيبة إلى رحلة النيل، وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية.

أسعار الذهب تنخفض 70 جنيها خلال 24 ساعة وعيار 21 يسجل 2330 جنيها