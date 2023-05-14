مياه الشرب بأسوان تجرى اختبارات علمية للمتقدمين للتعيينات

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، الاختبارات التحريرية للمتقدمين للتعيينات، المعلن عنها في إعلان رقم "2" لسنة 2023م، حيث أجرت الاختبارات، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 2023/5/14، وتنتهي يوم الاربعاءالموافق 2023/5/17م، من الساعة الثالثة ظهرا حتى الخامسة عصرا، بكلية الهندسة جامعة أسوان، وتحت اشراف جامعة أسوان.

وتجري الاختبارات التحريرية للمتقدمين والمستوفين للشروط لوظيفة فنى تشغيل، معمل، سلامة، وصحة مهنية و مساحة.

من ناحية أخري، قام الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، وبرفقته الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة، والدكتور سيد عبدالحميد عميد كلية الهندسة بزيارة تفقدية للجان الإختبارات العلمية للمتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، في تصريحات صحفية، أن هذه الاختبارات العلمية تجري، للمتقدمين بكل شفافية ووضح لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، ولضمان الحيادية والنزاهة في إجراء كافة الاختبارات والمقابلات التي تجري بكلية الهندسة، والعمل علي اختيار المؤهل من المتقدمين علميا وفنيا لهذه الوظائف لتحقيق المساواة بين الجميع، وهذا يأتي في إطار دور الجامعي الاكاديمي والمجتمعي في اختيار الأفضل والمناسب لسوق العمل.

وأضاف المهندس يحي ابوزيد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والشرب والصرف الصحي بأسوان، أن الشركة أعلنت عن عدد من التوجيهات الهامة فيما يخص إختبارات المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة بالشركة والتى ستجرى بكلية الهندسة في ابوالريش، منها العمل علي توفير الأجواء المناسبة والهادئة داخل اللجان، مع مراعاة الأداء المرن الذى لايخل بالجدية والإلتزام فى اللجان، مع تقديم كافة صور الدعم والمساعدة للممتحنين فى حدود المسموح به، مع فرض الإنضباط والإلتزام داخل اللجان، والسيطرة على أى صور من الفوضى أوالازعاج.

مع الالتزام بالزمن المحدد للإختبار، وعدم السماح بأي تحاوزات داخل اللجان او خارجها، متمنين التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين لتعينات الشركة.