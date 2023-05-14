اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 11:45 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 118 ألف طن قمح لـ 22 موقعا

الأحد، 14 مايو 2023 10:33 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 118 ألف طن قمح لـ 22 موقعا توريد القمح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى صباح اليوم الأحد، 118982 طنا و595 كيلو قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف نور الدين، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

كفر الشيخ

قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ

مديرية تموين كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة

ارتفاع توريد القمح المحلى على مستوى الجمهورية لـ 1.9 مليون طن حتى الآن

الخميس، 11 مايو 2023 04:53 م

أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع توريد القمح المحلى لـ1.7 مليون طن حتى الآن

الخميس، 11 مايو 2023 12:09 ص

ارتفاع توريد القمح المحلى لـ 1.7 مليون طن حتى الآن

الأربعاء، 10 مايو 2023 01:11 م

محافظ الغربية يفاجئ مخابز كفر الزيات ويتابع توريد القمح والوقود

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:33 م

شون البنك الزراعى المصرى تستقبل277 ألف طن خلال الشهر الأول لموسم توريد القمح المحلى

الأربعاء، 10 مايو 2023 10:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة