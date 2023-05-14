اليوم السابع
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مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون الصحى بين البلدين

الأحد، 14 مايو 2023 06:31 م
مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون الصحى بين البلدين حسن الغباش وشى هونجوى
كتب محمد جمال

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بحث وزير الصحة السورى الدكتور حسن الغباش مع السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية الصين الشعبية شى هونجوى سبل تعزيز العمل والتعاون الصحى بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السورية.
 
شدد الدكتور الغباش خلال اللقاء الذى تم اليوم فى مبنى الوزارة بدمشق على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهاً بالموقف الصيني الفعال من خلال تقديم المساعدات الإغاثية خلال كارثة الزلزال.
 
بدوره شدد السفير هونجوة على ضرورة تعزيز الدعم والتواصل بين الجانبين في المجال الصحي، وزيادة العمل والتنسيق، وخاصة التدريب وتبادل الخبرات، إضافة إلى تطوير العلاقات في هذا المجال.

سوريا

الصين

دمشق

الصحة السورية



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