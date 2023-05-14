كيف تحصل على قطعة أرض لإقامة مصنعك فى منطقة البغدادى بالأقصر؟

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة البغدادي الصناعية العمل على قدم وساق لخدمة المستثمرين بمحافظة الأقصر، حيث يتم توفير الدعم اللازم لهم بتوصيل المرافق لمختلف المصانع التى تم تخصيص أراضى لها، كما تم الانتهاء من ترفيق أكثر من 90% من المنطقة الصناعية بالبغدادى المقامة على مساحة 311 فدان، كما تم تسليم أكثر من 102 مستثمر قطع أراضى بالمنطقة.

ومن جانبه كشف محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، عن تفاصيل العمل فى المنطقة الصناعية بالبغدادى، حيث تم حتى الآن تخصيص وتسليم 102 قطعة لمصنع فى المنطقة، تم تشغيل 30 مصنع منها وحصل 65 مستثمر على رخص المباني وانطلقوا فى البناء، وجارى مواصلة افتتاح المصانع بالمنطقة بصورة دورية، حيث أنه تقام المنطقة الصناعية بالبغدادى على مساحة 311 فدان، وتخدم المشروعات الصناعية المتوسطة وصغيرة الحجم بعدد 385 قطعة منها 17 قطعة معارض ومنطقة خدمية على مساحة 20 فدان، والطريق المؤدي إليها ممهد بالكامل، وتهدف الرؤية الاقتصادية للمدينة الصناعية فى الأقصر لتنمية المحافظة والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وخفض الأسعار واعتماد المدينة على الصناعة بجانب السياحة.

وفيما يلى تفاصيل وخطوات الحصول على أرض للمستثمرين لإنشاء مصنع داخل منطقة البغدادى بالأقصر:-

1. يتم التقدم من المستثمرين بديوان محافظة الأقصر بفكرة المصنع ودراسة الجدوى بالكامل

2. يتم التقدم لاستلام قطعة الأرض المخصصة لهم من قبل الهيئة خلال شهر من تاريخ صدور خطاب التسليم من الهيئة

3. يتم تسليم الأرض بمعرفة إدارة المنطقة الصناعية بالمحافظة طبقاً للبرنامج الزمني

4. يتم التقديم للحصول على رخصة المباني بالهيئة خلال مهلة 3 شهور من تاريخ الإستلام للأرض

5. يقوم المستثمر بإستخراج رخصة المباني خلال 6 أشهر من تاريخ الاستلام على مساحة لا تقل عن 40% من مسطح الأرض

6. لدى حصول المستثمر على رخصة البناء لمصنعه وطلب الشروع في تنفيذ المشروع يتم إخطار الجهة مصدرة الترخيص قبل بدء التنفيذ بـ15 يوماً مرفق به صورة من عقد مقاولة وشهادة إشراف ويتم التقدم للحصول على عداد إنشائي ( مياه ـ كهرباء) مؤقت

7. يجب تنفيذ الأساسات الإنشائية خلال 12 شهر من تاريخ الاستلام على مساحة لا تقل عن 40% من مسطح الأرض على أن يتم طلب معاينة الأساسات قبل مرور 12 شهر

8. بعد الإنتهاء من إقامة المشروع وعمل معاينة فنية يتم التقدم للحصول على رخصة تشغيل أو سجل صناعي دائم خلال فترة زمنية لا تتجاوز 36 شهر من تاريخ استلام الأرض

9. تمت الموافقة من قبل الهيئة على ترحيل البرنامج الزمني لمرحلتي استخراج رخصة البناء وتنفيذ الأساسات الإنشائية من 12 شهر من تاريخ استلام الأرض حتى 18 شهر

10. يتم تحصيل تكاليف معيارية كغرامة تأخير عن عدم تنفيذ المرحلتين في موعدهما المقرر وذلك تيسيرا على المستثمرين ومراعاة اختلاف توقيتات البرنامج للمصنع

11. يجب على المستثمر الإلتزام بتنفيذ البرنامج الزمني الموضوع حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات تأخير عليه