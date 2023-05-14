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قصة صديقتين أجريتا عملية تجميل فتشوهت إحداهما والأخرى فارقت الحياة

الأحد، 14 مايو 2023 04:41 ص
قصة صديقتين أجريتا عملية تجميل فتشوهت إحداهما والأخرى فارقت الحياة عملية- ارشيفية
أحمد علوى

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ظنت الصديقتان صوفي ودانييل أن حلمهما بجسم رشيق سيتحقق بمجرد إجراء جراحة تجميلية ، إلا أن النتيجة كانت صادمة للغاية، وفي غضون 48 ساعة من إجراء العمل الجراحي ماتت صوفي وستبقى دانييل مشوهة مدى الحياة، وفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية.

وفي تفاصيل الحادثة، اختارت صوفي، 34 عاما، ودانييل، 32 عاما، عيادة في إسطنبول على أمل إجراء عمليات شد البطن وشفط الدهون بسرعة وسهولة.

انهارت صوفي، وهي أم لطفلين، وتوفيت بعد يومين من الجراحة، بينما تعاني دانييل من جرح إنتاني مؤلم للغاية في بطنها.

وقالت دانييل: "أعلم الآن أن السفر للخارج لإجراء جراحة رخيصة ببساطة لا يستحق كل هذا العناء، أنا ممتنة لبقائي على قيد الحياة".

وأعلنت صوفي لأول مرة عن خططها للتوجه إلى الخارج لإجراء الجراحة في يناير 2022 ووعدت عائلتها بأنها ستجري الكثير من الأبحاث.

على الرغم من اعتراضات والدتها ساندرا، حجزت صوفي عمليتها لشهر مارس وتوجهت إلى تركيا مع دانييل.

بعد قراءة المراجعات في مجموعات متخصصة على "فيسبوك"، كان لدى الأصدقاء انطباع بأن إجراء الجراحة هناك سيوفر لهم رعاية أفضل من تلك الموجودة في المملكة المتحدة.

 

وتقول شقيقة صوفي أن أختها شعرت بالأمان لأنه قيل لها إن "الجراح ماهر للغاية، لقد كانت متحمسة حقا للذهاب وإنجاز العملية".

 

 


عملية تجميل

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