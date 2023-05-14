فى الطقس الحار.. خليك فى 5 توابل هترطب جسمك وتحسن الهضم فى الصيف

كتبت ميرفت رشاد



5 توابل تضاف إلى نظامك الغذائي الصيفي 1. الكمون يحتوي الكمون على خصائص حرارية تمنح درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي دفعة أيضًا، بسبب ألدهيد الكمون ، الذي تحفزه الغدد اللعابية لدينا وهذا يتيح الهضم الرئيسي للطعام. تلعب التوابل دورًا مهمًا في فصل الصيف، ليس فقط من حيث المذاق ولكن أيضًا من حيث الفوائد الصحية، أنها توفر العديد من الخصائص الطبية التي يمكن أن تساعد في تحسين الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، يمكن أن تساعد بعض التوابل خلال فصل الصيف في تقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض الناتجة عن الحرارة الزائدة أو أضرار أشعة الشمس، كما أنه يساعد في تحسين عملية الهضم ويخفف من أمراض المعدة مثل الانتفاخ والغازات، ومن المعروف أيضًا أن التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات، أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من أمراض القلب، لها أيضًا تأثير تبريد على الجسم ومن المعروف أنها تخفف الأمراض المرتبطة بالمعدة مثل عسر الهضم والانتفاخ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".يحتوي الكمون على خصائص حرارية تمنح درجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي دفعة أيضًا، بسبب ألدهيد الكمون ، الذي تحفزه الغدد اللعابية لدينا وهذا يتيح الهضم الرئيسي للطعام.

2. بذور الشمر بذور الشمر هي واحدة من التوابل المعروفة بتخفيض حرارة الجسم، لا يعرف الكثير ولكن له تأثير تبريد عالي، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة القوية في الشمر ، مثل فيتامين سي وكيرسيتين ، في تقليل الالتهاب ومستويات علامات الالتهاب.

3. الكزبرة تتمتع الكزبرة بخصائص معرقة تساعد في إحداث التعرق وتقليل درجة الحرارة الداخلية وتحافظ على البرودة والانتعاش.

4. الحبهان يمكن للمركبات النشطة الموجودة في الحبهان إزالة السموم والمواد الكيميائية غير المرغوب فيها من الجسم، هذا يقلل من حرارة الجسم من الداخل.