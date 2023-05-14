فى الطقس الحار.. خليك فى 5 توابل هترطب جسمك وتحسن الهضم فى الصيف

تلعب التوابل دورًا مهمًا في فصل الصيف، ليس فقط من حيث المذاق ولكن أيضًا من حيث الفوائد الصحية، أنها توفر العديد من الخصائص الطبية التي يمكن أن تساعد في تحسين الجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، يمكن أن تساعد بعض التوابل خلال فصل الصيف في تقليل الالتهابات والوقاية من الأمراض الناتجة عن الحرارة الزائدة أو أضرار أشعة الشمس، كما أنه يساعد في تحسين عملية الهضم ويخفف من أمراض المعدة مثل الانتفاخ والغازات، ومن المعروف أيضًا أن التوابل لها خصائص مضادة للالتهابات، أنها تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من أمراض القلب، لها أيضًا تأثير تبريد على الجسم ومن المعروف أنها تخفف الأمراض المرتبطة بالمعدة مثل عسر الهضم والانتفاخ، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
فى الطقس الحار.. خليك فى 5 توابل هترطب جسمك وتحسن الهضم فى الصيفالأحد، 14 مايو 2023 09:00 ص
التوابل
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