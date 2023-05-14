عملنا المشوار الأصعب.. تصريحات الرئيس السيسي من شرق العوينات (إنفوجراف)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية.. عندنا 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات الأوروبية.. السوق المصري محتاج منها خلال شغله.. وعملنا عليها لأكثر من عامين ونصف شغالين عليه في دراسات.. جريد النخل تم دراسته، ثم تم إجراء التجارب وصولا إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في مدينة توشكي، لما بنتكلم عن المدينة السكانية من 7 سنوات".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، متابعا: "بقول الكلام ده ليه.. دايما بنقول عناوين.. عاوزين نهتم بالتصنيع الزراعي.. مشوار الوصول لإنتاج تصنيع زراعي.. مش بيتعمل كده.. لازم دراسات وأبحاث، وتتأكد أن المنتج يلبي طلبات السوق عندك طبقا للمعايير المستخدمة".

وتابع الرئيس السيسي: "زي موضوع التصنيع الزراعي في افتتاح مصنع البطاطس النهارده.. المصنع اتعمل جنب الأرض اللى بتطلع المنتجات.. بيتعمل جنب منها مصنع.. بدل النقل إلى مصنع أخري لمسافة تصل إلى 700 – 800 كيلو.. وبدل النقل بعربيات.. وقد يتعرض جزء من المنتجات الزراعية للتلف أو الهدر.. عملنا مصنع يطلع منتجات وكمان هيعمل "نشا".. ما فيش فضلات مضرة للبيئة، وكل حاجة يتم استخدامها.. والنقل يكون اقتصادي.. أقصي حاجة ممكن تتعمل في التصنيع الزراعي".

وفيما يلي نرصد رسائل الرئيس السيسى من شرق العوينات أثناء افتتاح موسم حصاد القمح: