ضبط 358 طن قمح محلى قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرقية منذ بدء موسم التوريد

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت مديرية التموين بالشرقية ، مجهوداتها الرقابية على المطاحن والصوامع والشون للتأكد من توريد القمح المحلي.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 358 طن قمح محلى قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في 20 أبريل الماضي حتى 10 مايو الجارى بنطاق المحافظة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة علي الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين تزامناً مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجيه ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.