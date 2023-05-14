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ضبط سائق ميكروباص دون تراخيص يُشغل الطريق لتحميل الركاب بالقاهرة

الأحد، 14 مايو 2023 11:40 ص
ضبط سائق ميكروباص دون تراخيص يُشغل الطريق لتحميل الركاب بالقاهرة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتوقف بمنتصف الشارع العام لتحميل الركاب .
 
 بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها وتبين أنه (سائق ، مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لقيامه بالتوقف بمنتصف الشارع لتحميل الركاب وتعمد تعطيل الحركة المرورية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة.
 
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بعدم قصده الوقوف بمنتصف الشارع وتبين انتهاء رخصة القيادة  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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