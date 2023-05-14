صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "المنسوجات" بنسبة 3.2%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.6%، يليه قطاع البنوك بنسبة 2.4%، وصعد قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، 1.4%، على التوالي.

وقفز قطاعا خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، فيما تراجعت 6 قطاعات وهي السياحة والترفيه، ومواد البناء، والموارد الأساسية، والتجارة والموزعون، والأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.4%، 0.2%، 0.1%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.134 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 700.3 مليون ورقة مالية بقيمة 5.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.8 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 94.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.43%، والعرب على 3.84%، واستحوذت المؤسسات على 69.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 510.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 215.6 مليون جنيه، 779 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 105.7 مليون جنيه، 109.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17369 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3180 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 20857 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 7239 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 4695 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1275 نقطة.