اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف

الأحد، 14 مايو 2023 03:00 ص
سماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف الحرب الروسية
ا ش ا

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أعلنت السلطات الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في كييف ومنطقة خاركوف بأوكرانيا، حسبما أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عبر قناتها في "تيليغرام".

ووفقا للصحيفة: "تم الإبلاغ عن أصوات انفجارات في كييف.. وأبلغ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركوف عن سماع دوي انفجارات في المنطقة".

بدورها، أفادت قناة "تي إس إن" التلفزيونية بسماع دوي عدة انفجارات في خاركوف.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس ترنوبل الإقليمي ميخائيل غولوفكو، عن توجيه ضربة للمنطقة الصناعية للمركز الإقليمي بعد الانفجارات في المدينة والمنطقة.

ومنذ 10 أكتوبر، يواصل الجيش الروسي مهاجمة الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذا رد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

 

 


كييف

خاركوف

اوكرانيا

روسيا

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