رصف عدد من شوارع ديرب نجم لفتح محاور مرورية جديدة

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المحاسب صلاح سالم رئيس مركز و مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بدء المرحلة الأولى من رصف عدد الشوارع المدينة، لتهيئة الطرق ولفتح محاور مرورية، لفك الاختناقات وتكدسات السيارات.

أوضح رئيس المدينة، أنه انتهت أعمال فرش طبقة الـ MCO بطريق جسر مصرف بحر صفط، بطول 600م، وطريق المقابر حتى المعهد الديني للفتيات بطول 300م، مؤكد انه يقوم بالمتابعة اليومية، للانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد وتذليل كافة العقبات.

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للارتقاء بمستوى الخدمات بالمراكز والمدن بمختلف القطاعات والاهتمام باعمال الرصف والنظافة تجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية.