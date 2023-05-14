تنظيم دورة تدريبية لـ 60 متدربا على التنمية المهنية المستدامة بأسوان

من جهته، وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التى ينظمها مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة بالتعاون مع جمعية قبس من نور المركزية وذلك بقاعات مركز التدريب، والتى تستهدف تطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى طبقاً لمعايير التميز الحكومى.

وتم تدريب 60 متدرب على مدار 3 أيام، وأشاد محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة من جمعية قبس من نور، والتى تقدم خدماتها المتنوعة لأهالى المحافظة فى كافة الإتجاهات، ولتكون بذلك أحد النماذج المشرفة من شركاء النجاح الذين يحرصون على خدمة المجتمع الأسوانى .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان، يتم تنظيم دورات تدريبية متنوعة من خلال مركز التدريب والتنمية المهنية المستدامة سواء المتعلقة بالإرتقاء بالمستوى التدريبى للعاملين بديوان عام المحافظة،وكذا داخل مختلف الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أو الخاصة بتطوير الأداء المؤسسى لمؤسسات المجتمع المدنى .

لافتة الي أن هذه الدورات تحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الأراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين بما يساهم فى توفير الخدمات التدريبية المتميزة ذات الجودة العالية .