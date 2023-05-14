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تعليم الوادى الجديد يحقق رابع الجمهورية بمسابقة الملتقى الفكرى للطلاب الموهوبين

الأحد، 14 مايو 2023 01:22 م
تعليم الوادى الجديد يحقق رابع الجمهورية بمسابقة الملتقى الفكرى للطلاب الموهوبين المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين للعام الدراسي 2022/2023، للمرحلة الثانوية، حيث نجحت الطالبة نيرة جمال محمد من مدرسة القصر الثانوية المشتركة بإدارة الداخلة التعليمية فى المنافسة بقوة والحصول على هذا المركز المتميز.
 
وأكد مدير التعليم بالمحافظة على تقديمه كل أوجه الدعم لطلاب المحافظة والحرص على تشجيعهم للمشاركة والمنافسة بقوة فى جميع المسابقات والأنشطة المختلفة وتحقيق مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، ووجه التهنئة لإدارة الداخلة التعليمية والطالبة وأسرتها ومدرسة القصر الثانوية، معربا عن امتنانه وتقديره للجهد المبذول من توجيه عام التربية الاجتماعية فى تنفيذ المسابقة.
 
 

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