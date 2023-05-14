تعرف على متطلبات تقنين مآخذ المياه المخالفة

كتبت ـ أسماء نصار

طالبت وزارة الموارد المائية والري المواطنين الراغبين فى تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة قبل صدور قانون الموارد المائية ولائحته التنفيذية، التقدم بطلبات لتقنين تلك المآخذ لرئيس الإدارة المركزية فى المحافظة التابع لها المأخذ، على أن تكون الطلبات مستوفاة لكل البيانات والمستندات طبقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وذلك فى خلال مدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية التى تنتهى فى 12 يوليو 2023.