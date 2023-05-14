انطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف بمحافظة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبلت محافظة الإسماعيلية، القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف؛ لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.

تأتي هذه القافلة الدعوية من الأزهر الشريف، برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتستمر أعمال القافلة فى محافظة الإسماعيلية حتى 20 مايو الجاري.

وبدأت القوافل أعمالها بندوات في مساجد"علي بن أبي طالب، أبو المجد، الزراعة، القدس، حراء، التوفيق، البدري، المصطفى، الصالحين والروضة الشريفة، الخير والبركة، أبو بكر الصديق" ودار الأحداث بمدينة الإسماعيلية.

كما تستأنف عملها بمركز ومدينة التل الكبير وعدد من مراكز الشباب بمركز ومدينة الإسماعيلية، وتستمر القافلة في تقديم الندوات التوعوية في مراكز أبوصوير ومدينة المستقبل.

وتتناول القوافل الحديث عن مكانة الوالدين في الإسلام، وفضل العمل في الاسلام، وحقوق المرأة في الإسلام وموقف الإسلام من ظاهرة الرشوة.

ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القافلة الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.