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انتظام امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى في اليوم الثاني بقنا

الأحد، 14 مايو 2023 10:47 ص
انتظام امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى في اليوم الثاني بقنا امتحانات الإعدادية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الاعدادي بمدارس محافظة قنا في يومها الثاني، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الاعدادي الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية.
 
وأكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنهاء جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بكافة مدن المحافظة، استعداداتها لاستقبال الطلاب باليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أية مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فورا.
 
وأشار السيد، إلى أن الإدارات التعليمية ومدارسها قد انتهت من توفير التجهيزات اللازمة باللجان وتهيئتها بالشكل اللازم لاستقبال الطلاب وتم التنبيه على اتباع كافة الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن وحظر استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، وكذلك رفع درجة الاستعدادات القصوى بشأن الخطة العامة لتأمين الامتحانات بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ولم يتم رصد أي تجاوزات أو معوقات تؤثر على أعمال الامتحانات.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي بدأت الأحد 7 مايو وانتهت الخميس 11 مايو 2023م، وبدأت اليوم الأحد 14 مايو امتحانات الصف السادس الابتدائي، وتستمر حتى الخميس 18 مايو، وانطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي السبت 13 مايو وتستمر حتى الخميس 18 مايو 2023م، وللصفين الأول والثاني الثانوي خلال الفترة من 10 إلى 23 مايو، وتنطلق الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.
 
 

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