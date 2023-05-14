المجلس الوطنى الفلسطينى يرحب باتفاق التهدئة ويشيد بالجهود المصرية

أ.ش.أ

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، باتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، وبالجهد الذي بذلته جمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا الاتفاق.

وذكر المجلس - في بيان صحفي صادر عن رئاسته - "نرحب بالجهد الذي بذلته الشقيقة مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي تسبب على مدار خمسة أيام، بارتقاء 33 شهيدا، بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة نحو 150 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال، عدا عن الدمار والخراب في الممتلكات والمنشآت".

وأشاد المجلس بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته في قطاع غزة في تصديهم لهذا العدوان البربري الفاشي، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان ومحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بهذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وتقدم المجلس بتعازيه ومواساته لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام، وللفلسطينيين في قطاع غزة المُحاصر، وعوائل الشهداء على وجه الخصوص، مُعربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.