الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الباراجواى بذكرى يوم الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلي الرئيس ماريو عبدو رئيس جمهورية الباراجواي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
كما أوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية البارجواي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلي الرئيس ماريو عبدو رئيس جمهورية الباراجواي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .
كما أوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية البارجواي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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