اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 04:36 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الباراجواى بذكرى يوم الاستقلال

الأحد، 14 مايو 2023 03:42 م
الرئيس السيسي يهنئ جمهورية الباراجواى بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلي الرئيس ماريو عبدو رئيس جمهورية الباراجواي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال .

كما أوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلي سفارة جمهورية البارجواي بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

 


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