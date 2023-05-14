الداخلية تكشف حقيقة وجود مشاجرة بين مالك عقار وساكن بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تداول على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" فيديو متضمناً إدعاء صاحب الحساب بقيام مُلاك المنزل محل سكنه بالتعدى عليه وأفراد أسرته بالضرب وإحداث إصابته وقيامهم بالاستعانة بآخرين يحملون أسلحة بيضاء لمنعهم من دخول المنزل، لرغبتهم فى زيادة قيمة الإيجار.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لل أجهزة الأمنية بالإسكندرية من كل من الطرفين (طرف أول "القائم على النشر – شقيقه – والده" ، طرف ثان "مالك العقار – شقيقه") بوجود مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات جيرة قديمة وتم التصالح بينهما ولم يتهم كل منهما الآخر ولم ينتج اية إصابات لأى من الطرفين وإنصرفوا عقب التراضى والصلح فيما بينهما .. وبتاريخ 6 الجارى حضر والد الشاكى للقسم وأبلغ بقيام "مالك العقار" بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وذلك عقب محضر الصلح، وبعرضه على إحدى المستشفيات تبين وجود إصابات عبارة عن (جروح وكسور متفرقة بالجسم).

بتاريخ 8 الجارى تم ضبط "مالك العقار" وبمواجهته بأقوال الشاكى أنكر ما نسب إليه .. وقرر بأنه لا يوجد خلافات بينهم فى الوقت الحالى.. وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.