الجفاف بالأرجنتين يتسبب فى ارتفاع أسعار الغذاء 115%

فاطمة شوقى

شهدت الأرجنتين ارتفاعا آخر فى معدل التضخم الذى سجل زيادة 8.4% فى أبريل فقط ، ليصل إلى 108.8% وهو اعلى معدل له منذ 30 عاما ، لتصبح هذه المشكلة الرئيسية التى تواجه البلاد قبل الانتخابات والتى سيكون لها تأثير واضح على النتائج.

وكشفت وكالة الإحصاءات الحكومية أن تضخم أسعار المواد الغذائية في الأشهر الاثني عشر المنتهية في أبريل بلغ 115٪ ، وهو الرقم الثاني بعد لبنان بنسبة 352٪ ، ودفع واحدًا من كل أربعة أشخاص إلى هوة الفقر.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الجفاف والحرب فى اوكرانيا ابرز اسباب ارتفاع اسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن ارتفاع الاسعار فى ابريل تجاوز جميع توقعات المحللين واثار مخاوف المستهلكين الذين يضطرون بشكل متزايد إلى تقليص النفقات، و ارتفعت أسعار سلة الأسرة أكثر من الضعف في العام الماضي.

في بلد عانى لعقود من التضخم المرتفع والديون الدورية وأزمات العملة المختلفة ، تراكم الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين ثلاثة أشهر متتالية مع ضعف الأسعار في المتوسط ​​قبل عام. كان التباين الشهري 8.4٪.

وتفاقم هذا الوضع الاقتصادي الهش بسبب الجفاف التاريخي الذي تشهده البلاد منذ العام الماضي، حيث أن تلك الظاهرة أثرت على صادرات فول الصويا والذرة والقمح واستنزفت احتياطيات النقد الأجنبي وأعاقت قدرة الحكومة على مكافحة ضعف العملة.

يعتقد البنك المركزي لثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية أن التضخم في بقية العام سيصل إلى 126.4٪ سنويًا ، وهو وضع غير مرغوب فيه للرئيس ألبرتو فرنانديز ، الذي ينهي ولايته في نهاية هذا العام.

على الرغم من أن التضخم كان مشكلة في جميع أنحاء العالم ، وتفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ، إلا أن الأرجنتين تحتل المرتبة الثانية في تصنيف البنك الدولي للبلدان التي لديها أعلى معدل تضخم في أسعار المواد الغذائية.

لكن البلاء الاقتصادي في الأرجنتين لا يقتصر على التضخم المرتفع، إلا أن عملتها أيضا فقدت قيمتها مقابل الدولار ، الذي كسر أعلى مستوياته على الإطلاق عدة مرات هذا العام.