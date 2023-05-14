اتحاد العمال: ما شهده المصريون اليوم في شرق العوينات إنجازا كبيرا للدولة المصرية

كتبت آية دعبس

أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع البطاطس في شرق العوينات، تحمل رسائل الطمأنينة للشعب المصرى.

وقال رئيس اتحاد عمال مصر، إن ما شهده المصريين اليوم، خلال زيارة الرئيس وافتتاح عدد من المشروعات، في شرق العوينات، يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، يعكس الجهود الكبيرة الذي تتخذها القيادة السياسية من أجل توسيع حجم الرقعة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، حبذا أن هذه المشروعات الضخمة ستساهم في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات.

وأضاف محمد جبران أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تدعيم الأمن الغذائي المصري وتحقيق طفرة زراعية كبرى فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن الدولة المصرية نجحت من قبل في إعادة إحياء مشروع توشكى، فضلًا عن استمرار التوسع الأفقي في الزراعة وتدشين أكبر مشروع زراعي يستهدف بالأساس زيادة رقعة الأراضي الزراعية بالبلاد وتأمين غذاء المصريين من السلع الأساسية ألا وهو الدلتا الجديدة الذي يُعد مستقبل مصر الغذائي.

وأوضح جبران، أن مشروعات شرق العوينات هي من أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعي، مؤكدًا أن افتتاحات المشروعات القومية يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للمصريين، وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مصر، فضلًا أن هناك حرص شديد من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في استغلال كل رقعة زراعية الاستغلال الأمثل بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أهمها تحقيق الأمن الغذائي.