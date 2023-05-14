إعادة الامتحان "ورقيا" لطالبات مدرسة ثانوية فى بنى سويف بسبب حريق معرض ملابس

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لاتخاذ ما يلزم، للتيسير على طلاب مدرسة الشهيد جابر قصلة "الثانوية بنات" القريبة من المعرض التجارى بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، والذى قد تعرض لحريق صباح اليوم الأحد وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر فى الأرواح.

وأكد محمد عبد التواب وكيل الوزارة، أنه تقرر إعادة امتحان اللغة العربية "ورقياً" للطالبات، مضيفا أنه فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة، قام بزيارة إلى المدرسة المقابلة للمعرض التجارى، للاطمئنان على سلامة الطالبات، والتقى العاملين بالمدرسة، التى كان تعقد بها امتحانات الفصل الدراسى الثانى للصف الثانى الثانوى العام، بعد انطلاقها "اليوم الأحد" موضحاً أنه قد تم تحديد يوم الأربعاء 24 مايو الجارى لإعادة الامتحان "ورقياً" للطالبات اللاتى لم يتمكن من أداء الامتحان بسبب قرب المدرسة من المعرض الذى تعرض للحريق، وذلك حرصا على مستقبلهن الدراسى ومراعاة للظروف الحالية.

وكان المحافظ قد التقى وكيل الوزارة، أثناء توجهه إلى موقع الحريق، لمتابعة أعمال الإطفاء، حيث حرص المحافظ على التواجد بموقع الحريق منذ الساعات الأولى ومتابعة كافة الإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها حتى تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.