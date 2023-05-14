إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى طريق إسكندرية الزراعى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق إسكندرية الزراعى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وكذلك سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 12 شخصا وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج.