إزالة أسوار مخالفة تعيق مشروع الصرف الصحى فى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف ، ومتابعة مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع، وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المنفذة، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف السيد موسى رئيس حي العامرية أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية، بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قام حي العامرية اول ، پإشراف نشوى علي سكرتيرعام الحي، ترافقها كل من إدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، والإدارة الهندسية ووحدة تطوير العشوائيات والإدارات المعنية،بتنفيذ حملة لإزالة الأسوار المخالفة ،وفتح الشوارع التي تعوق مشروع الصرف الصحي بمنطقة قشوع بعدد 3 شوارع، وجاري المتابعة، إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

علي صعيد آخر، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

وأضاف محافظ الإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أنه تم تخصيص نحو 26 مليون جنية لرصف 8 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العجمي خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 42 % حتى الآن.

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 8 شوارع بنطاق ح العجمي خلال العام الجاري وهى (شارع ورشة البلاط_ عطا الله العوامى- أبو بكر العوامي - محمد موسي - شارع موسي زايد - شارع بليس "البطل احمد عبد العزيز"- مدخل 8 بيانكى- شارع الرابط بين شارع المرور واللوادر حتى برج العائلة بالبيطاش"، مضيفة أن تم التنسيق مع حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة رئيس الحي لتحديد الشوارع الأكثر احتياجاً والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.