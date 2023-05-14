أمين لجنة الانتخابات بتايلاند: عملية الاقتراع تتم بسلاسة ونسبة الإقبال فى ارتفاع

وأضاف بونمي، وفقا لما أوردته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن "الناخبين شُهدوا وهم يصطفون منذ صباح اليوم أمام اللجان الانتخابية بنسب مشاركة عالية دون الإبلاغ عن وجود مشاكل " .

وتوجه التايلانديون اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة التي تشهد منافسة شرسة بين الأحزاب المحافظة المدعومة من الجيش والتي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن وجماعات المعارضة الأكثر ليبرالية، التي تضغط من أجل التغيير.

ومن المنتظر أن تقرر الانتخابات ما إذا كان رئيس الوزراء التايلاندي الحالي برايوت تشان أوتشا سيبقى أم سيحل محله رئيس وزراء جديد لمدة ثماني سنوات .

وسيكون الأمر متروكًا للناخبين في جميع أنحاء المقاطعات الـ 77 لتقرير مصير تايلاند، التي كانت متخلفة عن أقرانها في جنوب شرق آسيا من حيث النمو الاقتصادي والتوقعات .