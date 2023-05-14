أغرب القضايا.. الشرطة الأسترالية تعثر على أشلاء صياد فى بطن تمساحين

كتب سليم على

في واقعة غريبة شهدتها حديقة ليكفيلد الوطنية بأستراليا، بعدما حررت عائلة مواطن أسترالى يدعى كيفين دارمودى، بلاغا بتغيبه لمدة تجاوزت الـ4 أيام، لتكتشف الشرطة لغز اختفائه، بعد العثور على أشلاء من جثته داخل تمساحين.

تفاصيل الواقعة تكشفها الشرطة الأسترالية، بعد عثورها على أشلاء مواطن أسترالي يدعى كيفن دارمودى، داخل تمساحين، وذلك بعد أن تم الإعلان عن اختفاء أثره، في وقت سابق خلال ممارسته الصيد في مياه منطقة تنتشر فيها هذه الزواحف.

وقالت الشرطة إن الرجل البالغ 65 عامًا، ذهب، السبت الماضى، في رحلة صيد مع السكان المحليين في شمال ولاية كوينزلاند في الشمال الشرقى من البلاد.

وقال شهود قريبون من موقع الحادثة، إنهم سمعوا وقتها صراخ رجل يستغيث بصوت عال، أعقبه ذلك صوت دفق كبير للمياه.

وفى وقت لاحق قتل حراس مسلحون بالبنادق تمساحين ضخمين في حديقة ليكفيلد الوطنية حيث كانت مجموعة موجودة هناك للصيد، ليتم العثور عقب تشريحهما على أشلاء الرجل، حيث قال أحد عناصر الشرطة «إن تحاليل أجريت على التمساحين» أتاحت التعرّف على أشلاء الرجل المفقود، واصفا الحادثة بالمأساوية.

وحذّر المسؤول عن الثروة الحيوانية والنباتية في المنطقة مايكل جويس من أن "كوينزلاند" هي مكان تنتشر به التماسيح، قائلا : "إذا كنتم في المياه وخصوصًا في ليكفيلد،، يجب أن تتوقعوا رؤية تماسيح في تلك المياه".