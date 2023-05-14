أخبار مصر.. غدا ارتفاع فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي: إنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، متابعا: "بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لابد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة". الرئيس السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده". الجيشان الثانى والثالث الميدانيان ينظمان عددا من الفعاليات لخدمة المجتمع المدنى بسيناء فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعى مع المواطنين من أبناء المحافظات التى تقع فى نطاق مسئولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، قامت قيادة الجيش الثانى الميدانى بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وجامعة قناة السويس بدفع عدد من القوافل الطبية المجانية إلى محافظة شمال سيناء، حيث قامت القوافل بتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج للعديد من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية وذلك بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والممرضين والإداريين. الرئيس السيسي: الدولة تهتم بالتصنيع الزراعى وفق أحدث الأبحاث لتلبية احتياجات السوق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تهتم بالتصنيع الزراعي وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفى إطار تلبية احتياجات السوق، متابعا: "بقول الكلام ده ليه.. دايما بنقول عناوين.. عاوزين نهتم بالتصنيع الزراعي.. مشوار الوصول لإنتاج تصنيع زراعي.. مش بيتعمل كده.. لازم دراسات وأبحاث، وتتأكد أن المنتج يلبي طلبات السوق عندك طبقا للمعايير المستخدمة". وزير الزراعة للرئيس السيسى: صدرنا 6.5 مليون طن رغم الأزمة الأوكرانية كشف وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حجم إنتاج المحاصيل الزراعية المصرية، موضحا: "رغم الأزمة الروسية الأوكرانية، صدرنا العام الحالي 6.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي الطازج، وبلغ حجم الناتج المحلي من الإنتاج الزراعي 7.5 مليار دولار". رئيس الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية: نستهدف إنتاج مليون طن قمح استعرض اللواء توفيق سامي توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، جهود الشركة في استصلاح الاراضى الصحراوية، مشيرا إلى زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان لتقليل فاتورة الاستيراد. وزير التموين: 420 لجنة تعمل على استقبال القمح فى كل أنحاء الجمهورية استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الدولة في توفير القمح، مؤكدا أن محصول القمح وخاصة في مصر يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية أن لم يكن أهم مشروع استراتيجي في مصر، لأسباب كثيرة ليس للعائد الاقتصادي، الأساس إنتاج رغيف الخبز جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري. واشنطن ترحب بوقف إطلاق النار فى غزة وتشيد بالدور المصرى رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدة بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق. بريطانيا ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى غزة بوساطة مصرية رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم، الأحد، بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة بوساطة مصرية. التعليم: نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ستعلن فى المدارس أكدت المديريات التعليمية أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الثانوى تعلن فى المدارس بعد انتهاء أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات، مضيفة أن درجات الفصل الدراسي الأول تضاف إلى درجة الترم الثاني وتحدد حالة الطالب راسب أن ناجح، مضيفة أن درجة الترم الأول تشمل أيضا ما حصل عليه الطالب فى تقييمات أعمال السنة. وزير الإسكان: انتهاء حجز الوحدات المطروحة بإعلان "سكن كل المصريين 4" أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء حجز الوحدات المطروحة في كافة المدن ضمن إعلان "سكن كل المصريين 4"، لمتوسطي/فوق متوسطي الدخل، فيما عدا ثلاث مدن فقط. وزير التموين من شرق العوينات: احتياطى الدولة من القمح يكفى لـ 5 أشهر تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعر القمح المحلي، مشيرا على أن احتياطي الدولة من القمح يكفي لـ 5 شهور، والدولة تدعم توفير السلعة لـ71 مليون مواطن.

"أكبر مزرعة نخيل فى العالم".. إنجاز مصرى يُسجل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية