9243 طالب وطالبة بشمال سيناء يؤدون امتحانات شهادة إتمام الشهادة الإعدادية اليوم

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل لجان أمتحانات المرحلة الإعدادية بشمال سيناء، اليوم السبت 9243 طالب بعد إنتهاء كافة التجهيزات والاستعدادات بكل لجنة.

قال "حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء ، أن اللجان بالمدارس جاهزة لأستقبال "9243" طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية".

اضاف أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "88" لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية "4532" و اللجان "27" لجنة، الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "3536"، واللجان "25" لجنة لافتا ان الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "1035"، واللجان "14" لجنة، إدارة رفح التعليمية "572"، واللجان " 3 " لجنة، وإدارة الحسنة التعليمية "442"، و اللجان " 12 " لجنة، وإدارة نخل التعليمية " 146 "، واللجان " 7 " لجنة.

وسبق وأدى طلاب صفوف النقل بشمال سيناء امتحاناتهم وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد المدارس التى تمت فيها امتحانات النقل بالمرحلة الابتدائية، 270 مدرسة وطلبة الصف الرابع 11238 تلميذًا، بالصف الخامس 11178، والصف السادس 10068.

وإجمالى طلبة صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية 19274 بعدد 167 مدرسة ، والثانوى العام 8702 طالب بعدد 29 مدرسة ، والتعليم الفنى 6986 طالب.







