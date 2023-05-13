وعظ بورسعيد يطلق قافلة دعوية تزور مستشفى بورفؤاد والأماكن السياحية

أطلقت منطقة وعظ بورسعيد الازهرية برئاسة الشيخ محمد عفيفى مدير المنطقة ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد، اليوم السبت، قافلة دعوية توعوية إلى مدينة بورفؤاد لنشر الوعى الدينى والرد على فتاوى المواطنين.

قاد القافلة الدعوية الشيخ محمد عفيفى، وشارك فيها من الوعاظ الشيخ عبد الرحمن الصياد المنسق الإعلامى للمنطقة، الشيخ احمد عبد الله، الشيخ محمود عبد المعطى ومن الواعظات ضحى محمد وافنان.

انطلقت القافلة الدعوية من أمام ديوان عام المنطقة الأزهرية والكائن فى حى الزهور، وتوجهت إلى مدينة بورفؤاد، حيث استقل الوعاظ والواعظات إحدى معديات المجرى الملاحى لقناة السويس، وقاموا بالتحدث مع عدد من المواطنين والرد على كافة تساؤلاتهم الدينية ونصحهم وتوعيتهم لمبادئ وأصول دينهم الحنيف بفكر وسطى أزهرى.

وزارت القافلة الدعوية لمنطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، مستشفى الحياة بورفؤاد إحدى المستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى الشامل، واستقبل أعضاء القافلة الدكتور أحمد الجزار مدير المستشفى، الذى رحب بهم ودعاهم لعمل بروتوكول تعاون بين الطرفين.

وأجرى وعاظ وواعظات القافلة الدعوية جولة ميدانية بين مختلف أقسام المستشفى، تحدثوا خلالها مع المرضى وذويهم وقدموا لهم النصح والتوعية الدينية، وتحدثوا معهم عن جزاء الصبر على المرض والابتلاء والمِحن، وتثبيتهم والدعاء لهم بالشفاء العاجل.

كما ألقى الشيخ محمد عفيفى محاضرة للعاملين بالمستشفى، بعنوان " من أين يحصل المسلم على السعادة؟"، ثم فتح باب التساؤلات، ورد على جميعها، ووعدهم باستمرار الزيارات الميدانية للمستشفى، وعمل سلسلة من المحاضرات الدينية.

وانتقلت القافلة الدعوية لمنطقة وعظ بورسعيد، إلى المزار السياحى "جبال ملح"، الشهيرة بجبال الجليد المصرية، بمدينة بورفؤاد، والتقى الوعاظ والواعظات بفوج سياحى يمنى الجنسية، تحدثوا إليهم مرحبين بهم فى بلدهم الثانى مصر ومحافظة بورسعيد، وردوا على كافة استفساراتهم.

وقال الشيخ محمد عفيفى، أن القافلة الدعوية التى نظمتها المنطقة بمشاركة 6 واعظين وواعظات من أبناء المنطقة والعاملين بها، جاءت استجابة لدعوة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وتعليمات الدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى.

وأكد مدير عام منطقة وعظ بورسعيد، على أن الدعوة لم تقتصر على المساجد فقط بل نذهب إلى الناس فى كل مكان من الأماكن العامة والحدائق والمستشفيات واقسام الشرطة وغيرها، وإننا اليوم نحصد ونجنى ثمار الحملات الدعوية والتوعوية التى تجوب محافظة بورسعيد، والتى تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب ونشر الفكر الوسطى الأزهرى وحل القضايا المطروحة على الساحة وقضايا الانتحار والادمان، ونوجه التأصيل والأخلاق الفكرية وسط الجمهور.

ووجه الشيخ محمد عفيفى رسالة شكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على دعمه الدائم ومساندته إلى منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، وإلى الدكتور أحمد الجزار مدير مستشفى الحياة بورفؤاد، والعاملين بها، وإلى القائمين على المزار السياحى جبال الملح والتى أصبحت وجهة السياح من داخل وخارج مصر على مدار العام.