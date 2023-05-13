مصرع شخص وإصابة آخر نتيجه انقلاب سيارة ملاكى بالدقهلية

الدقهلية :محمد الحبشي

لقي شاب في العقد الرابع من عمره مصرعه، وأصيب آخر نتيجه انقلاب سيارة ملاكي بإحدي الترع التابعه لقرية ديمشلت مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بتلقي بلاغ بسقوط سيارة ملاكي داخل إحدي الترع التابعه لقرية ديمشلت دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعه، وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنيه مرور الدقهلية، وتبين وفاة شاب 40 عام، مقيم مركز السنبلاوين وإصابه آخر نتيجه انقلاب السياره داخل المياة .

تم انتشال السيارة وخروج الجثمان والمصاب من داخلها ونقلهما لمشرحه مستشفي دكرنس العام، وحرر عن ذلك محضر وتحويله للنيابه العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.