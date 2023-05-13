مصادرة 9.5 طن قمح محلى من مطحن خاص بالشرقية قبل استخدامه فى إنتاج دقيق فاخر

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت الرقابة التموينية بالشرقية ، 9 طن و500 كيلو قمح محلى قبل استخدامه فى إنتاج الدقيق الفاخر داخل أحد المطاحن بنطاق مركز فاقوس.

كان وصل بلاغ مديرية التموين يُفيد بقيام أحد اصحاب المطاحن الخاصة باستخدامه القمح المحلي في عملية انتاج الدقيق الفاخر وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم تشكيل حملة مكبره من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وإدارة تموين فاقوس حيث تم مفاجئة المطحن بعد منتصف الليل حيث كانت أبواب المطحن مغلقه وبالنظر من فتحة الباب الرئيسي بالمطحن تبين أن المطحن يعمل على الوجه المعتاد ووجود عمال يقومون بتحميل سيارة جامبو بشكاير من الدقيق الفاخر .

وتم ضبط 190 شيكارة دقيق فاخر .76% اي 9 طن ونص وعدد 20 شيكارة سن من مشتقات الرده اي 1 طن وباستمرار عملية التفتيش بالمطحن، تم العثور على بقايا من القمح المستخدم في عملية الانتاج وبفحص القمح بمعرفة عضو لجنة استلام القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 بصوامع الصالحيه الجديده، حيث تبين أنه قمح محلي لموسم حصاد عام 2023 وعليه تم التحفظ على المضبوطات ونقلها إلى مطحن فاقوس على ذمة المحضر المحرر ضد صاحب المطحن بالمحضر رقم 1507 لسنة 2023 جنح الصالحية الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.