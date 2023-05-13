اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 02:27 م
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مراقبة الأغذية توصى بغلق 70 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية.. صور

السبت، 13 مايو 2023 01:55 م
مراقبة الأغذية توصى بغلق 70 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية.. صور التاكد من الصلاحيه
الدقهلية :محمد الحبشي

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قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعه لمديرية الصحة بالدقهلية،  بشن حملات تفتيشية على 208  منشآت تبين أن 70 منها دون ترخيص، و11منشأة تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 
وتمكنت الحملات من تحرير عدد 197 محضراً، و سحب 143عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1734  كيلو من أغذية متنوعة، و 258 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.
 
يأتي ذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
 
اعدام منتجات بها تغير في الخواص
اعدام منتجات بها تغير في الخواص

التاكد من الصلاحيه
التاكد من الصلاحيه

التاكد من سلامه الغذاء
التاكد من سلامه الغذاء

فحص منتجات غذائيه
فحص منتجات غذائيه

مراجعه تاريخ الصلاحية
مراجعه تاريخ الصلاحية

مراقبه الاغذية وجولات داخل المحال
مراقبه الاغذية وجولات داخل المحال

منتجات غذائية
منتجات غذائية
 
 

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