اليوم السابع
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محافظ القليوبية: دعم منظومة النظافة فى الخصوص وطوخ بتكلفة 10 ملايين جنيه

السبت، 13 مايو 2023 12:18 م
محافظ القليوبية: دعم منظومة النظافة فى الخصوص وطوخ بتكلفة 10 ملايين جنيه اللودر
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توريد 2 لودر سعة 2 متر مكعب لصالح مدينتي الخصوص وطوخ، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 - 2023، لدعم منظومة النظافة والمساهمة في رفع كفاءة عمليات الجمع ونقل المُخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.
 
وشددَّ "الهجان"، على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لجميع المُعدات مع توفير سائقين مُدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالُك.
 
وأكدَّ محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بمنظومة النظافة من خلال توفير المُعدات الحديثة التي تسهُم في القضاء على مُشكلة تجمعات القمامة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع، مُشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لإستعادة المظهر الحضاري لكل مدينة وعودة الانضباط لشوارع القليوبية ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ومنال معوض مدير عام الشئون المالية والإدارية.

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