محافظ الدقهلية يفتتح الملتقي التوظيفي السنوي وقمة الدلتا للتطوير المهني

الدقهليه شريف الديب

. افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم السبت يرافقه الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الملتقى التوظيفى السنوى وقمة الدلتا للتطوير المهنى بجامعة الدلتا لعام 2023، تحت عنوان "رؤى مستقبلية لاتجاهات سوق العمل والتوظيف وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة "لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين من أبناء الجامعة والجامعات المختلفة تحت رعاية الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا

جاء ذلك بحضور الدكتورة مديحة واصف رئيس قطاع خدمة المجتمع بجامعة الدلتا، والدكتور أحمد منصور الأمين العام للبريد المصرى، والمهندس أيمن عزت رئيس مدينة جمصة وعمداء الكليات المختلفة وممثلى الشركات المشاركة فى الملتقى.

وأكد "المحافظ" على أن الملتقى التوظيفى يستهدف دمج الشباب بسوق العمل من خلال إطلاعهم على فرص العمل المتاحة التى يحتاج إليها السوق، والاستفادة منهم فى كافة المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بدماء جديدة.

وقال " مختار " كل منا يحتاج إلى فرصة والفرصة تحتاج إلى استعداد جيد من خلال التأهيل العلمى والعملى واكتساب الخبرة اللازمة فى كافة المجالات من خلال التدريب والحصول على دورات فنية متخصصة، لأن سوق العمل الآن يحتاج إلى خبرة قوية والى شباب مدرب.

وثمن " المحافظ " دور مجلس أمناء جامعة الدلتا الرائد من خلال المشاركة المجتمعية مع المحافظة فى كافة القطاعات وتطوير العملية التعليمية وتوفير فرص عمل لطلابها الخريجين، والتى أصبح لها دور بارز ليس فى العملية التعليمية فقط بل فى التوظيف أيضا.

ومن جانبه قال الدكتور "يحى المشد" نحرص على تنظيم الملتقى التوظيفى كل عام لتوفير فرص عمل لأبناء الجامعة تحقيقاً لرؤيتها فى تطوير التعليم وتوفير فرص العمل للخريجين لأن هدف الجامعة ليس خلال المرحلة التعليمية فقط بل ما بعد العملية التعليمية.

ونقل "رئيس جامعة الدلتا" خالص شكر وتقدير مجلس أمناء جامعة الدلتا لمحافظ الدقهلية، على دعمه الكامل للجامعة وحرصه على المشاركة فى كافة الفعاليات التى تنظمها الجامعة انطلاقا من مبدأ المشاركة الفعالة بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والمؤسسات التعليمية لخدمة المجتمع فى كافة القطاعات.

والجدير بالذكر أنه قد شارك فى الفعاليات نخبة من الشركات والمؤسسات الفاعلة فى سوق العمل فى مختلف القطاعات التى تستهدف طلاب وخريجى المجال الطبى والصيدلى والهندسى والتكنولوجى والمصرفى وإدارة الأعمال واللغات والإعلام وهم ( الهيئة القومية للبريد المصرى، وزارة الشباب والرياضة، معهد تكنولوجيا المعلومات، الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقنى (سيمنز للطاقة)، أكاديمية هواوى، مستشفى 57357، مستشفى بهية، مصنع دلتا جراند فارما، شركة يوريكا للصناعات الدوائية، شركة وينلس للخدمات الطبية، بنك المصرف المتحد، مجمع عمال مصر، شركة ايسرى شمال أفريقيا، شركة نايل سوفت لتطوير البرمجيات، شركة وينرز بيت للاستشارات والتدريب، مؤسسة التعليم من أجل التوظيف).

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالشباب خريجين الجامعات وتوفير فرص عمل لهم وتدريبهم لدمجهم فى سوق العمل فى ظل رؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.