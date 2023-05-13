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قصة طفلين يعيدان 100 ألف جنيه لصاحبها بعدما عثرا عليها أمام مدرسة بطنطا

السبت، 13 مايو 2023 07:09 م
قصة طفلين يعيدان 100 ألف جنيه لصاحبها بعدما عثرا عليها أمام مدرسة بطنطا طفلين يعيدان 100 ألف جنيه لصاحبهم
الغربية مصطفى عادل

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أعاد طفلين حقيبة بداخلها 100 ألف جنيه لصاحبهم بعدما عثرا على المبلغ أثناء خروجهما من المدرسة بطنطا بعد انتهاء الامتحان، ورفضا الحصول على مكافأة مالية نظير أمانتهما.
 
كان الشقيقان محمد وتيسير باسم الحلوجي المقيدان بالصف الرابع الابتدائي، قد عثرا على حقيبة أمام باب المدرسة وتوجها بها للمنزل، وبعد فتحها أمام والديهما تبين أن بها مبلغ مالي كبير  بلغ 100 ألف جنيه، وعملات أخرى أجنبية.
وقال والدهما أن الطفلين حضرا من المدرسة ومعهما حقيبة قررا انهما عثروا عليها أمام باب المدرسة ، موضحا في تصريحات صحفية أنه اكتشف أن بها مبلغ مالي كبير قدر بـ100 ألف جنيه.
 
وأوضح أنه كتب منشورا بأوصاف المبلغ وتواصل معه صاحبه وقام بتسليمه المبلغ، مبينا أنه عرض مكافأة على طفليه لامانتهما إلا انهم رفضوا الحصول عليها، مؤكدا أن إدارة المدرسة كرمتهما لامانتهما.
 
طفلين يعيدان 100 ألف جنيه لصاحبهم
طفلين يعيدان 100 ألف جنيه لصاحبهم

 


محافظة الغربية

اخبار المحافظات

طنطا

امانة طفلين بطنطا



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