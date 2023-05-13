عاطلان استغلا الأطفال فى التسول: استدرجناهم من العشوائيات لاستغلالهم بالسرقة

كتب عبد الله محمود

أدلى عاطلن متهمان بتكوين تشكيل عصابي فيما بيهم، تخصص نشاطه الإجرامي باستغلال الأطفال المشردين في أعمال التسول والتسريح في وسائل المواصلات، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معهم عقب إلقاء القبض عليهم، حيث كشف المتهمان أنهما قاما باستدراج ضحاياهم من المناطق العشوائية المختلفة، بحجة احتياجهما لهم في مشاركتهم لهما في عملهما، مضيفين أنهما استغلال ضحاياهما بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم الأزبكية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما المجرم قانونيا.

وأضافا المتهمان، أنهما جندنا أحد الأطفال القصر من ضحاياهما في استدراج الأطفال الضحايا لتسخريهم في أعمال التسول معهما، موضحين أنهما أيضا قاما بالتعدي على الأطفال بالضرب المبرح لإجبارهم على تنفيذ أوامرهم والانصياع لرغباتهم فى أعمال التسول والسرقة والتسريح فى المواصلات العامة، لجنى مبالغ مالية من ورائهم، حيث تبين قيام المتهمان بإنفاق هذه المبالغ المالية على رغباتهم الشخصية فى شراء المواد المخدرة، وأنهما أتخذا من دائرة قسم الأزبكية مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وكانت نيابة الأزبكية أمرت بإيداع 3 أطفال من ضحايا المتهمان بأحد دور رعاية الأحداث، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة القسم لأخذ إيراد اليوم من الأطفال المجنى عليهم، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم بالضرب، متخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات، وأيداع الأطفال أحد دور الرعاية.