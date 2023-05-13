طفلتان توأم تحتفظان بالذهبية للمرة الثانية على التوالى في بطولة الجمهورية للجمباز

كفر الشيخ- محمد سليمان

حافظ التوأم تاليا حسام الدين جابر، وتالين حسام الدين جابر السيد، على فوزهما بالمركز الأول والميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات والتي أقيمت في استاد مدينة نصر بالقاهرة.

قال الدكتور حسام الدين، والد الطفلتين، إننا نهدي فوز توأمه للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي سبق أنه كرمهما لحصولهما على المركز الأول العام الماضي، كما كرم شقيقتهما ريتام حسام، مؤكداً أنه سعيد بفوز الطفلتين للعام الثاني على التوالي، وخاصة أنهما في سن ال 6 سنوات، في الواقعة الأولى على مستوى الجمهورية، وتتكرر للمرة الثانية على التوالي، موجها الشكر لمحافظ كفر الشيخ، راعي الرياضة في المحافظة والداعم الأول لأنجاله في مسيرتهم الرياضية المبكرة، والحريص على تقديم الدعم لهما، والتشجيع المستمر ومتابعة أخبارهما أولا بأول برغم كل ما يقوم به من مهام للارتقاء بالمحافظة.

وأكد الدكتور أيمن قطب، مدير المدرسة الرسمية الدولية، في إطار تشجيع المدرسة الدولية الحكومية بكفر الشيخ، للموهوبين من الأطفال في كافة المجالات، وتشيجعهم على المشاركة في المسابقات سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، فقد فازت الطفلتان التوأم بالمركز الاول على مستوى الجمهورية في لعبة الجمباز، وحصلا على الميدالية الذهبية، للعام الثاني على التوالي مشيراً إلى أن المدرسة حريصة على تكريم كل أبنائها الأطفال لتشجيهم، وتشجيع زملائهم على التفوق الرياضي، مهنئا والدي الطفلتين بفوزهما.

وأكدت تالين وتاليا حسام الدين، أن الفضل لله ولوالدهما، الدكتور حسام الدين، والدكتورة هبة السعيد إسماعيل، والكابتن محمد هيكل، مدربهما، واستمرار تدريبهما والتزامها في لعبة، متمنية أن تكون بطلة للعالم، موجهه الشكر للواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.



الطفلتان التوأم بطلتا الجمهورية للعام الثاني على التوالي



الطفلتان مع مدير المدرسة