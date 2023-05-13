ضبط طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ودقيق قبل بيعه بالسوق السوداء بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية ب المنوفية ، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم السبت، عن تحرير (176) محضرا تموينيا متنوعا، ما بين (80) محضر مخالفات مخابز، و(96) محضر أسواق، لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ،وذلك استمراراً للجهود المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار ، وإنطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم .

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بمركز تلا ضد صاحب ماكينة طحين بناحية سماليج لقيامه بتجميع كمية قدرها (20) شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف الاستيلاء على الدعم والتربح دون وجه حق ، وكذا تحرير محضر جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مصنع تعبئة وتغليف سلع غذائية بناحية سبك الضحاك لحيازته كمية قدرها (1) طن مستلزمات إنتاج (عسل أسود) مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.