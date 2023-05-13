اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 09:47 م
أكرم القصاص
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روسيا: إصابة 6 أطفال جراء هجوم لمقاتلات أوكرانية على أهداف مدنية فى لوجانسك

السبت، 13 مايو 2023 09:24 م
روسيا: إصابة 6 أطفال جراء هجوم لمقاتلات أوكرانية على أهداف مدنية فى لوجانسك الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إصابة 6 أطفال، جراء هجوم شنته مقاتلات أوكرانية، بصواريخ "ستورم شادو" قدمتها بريطانيا لكييف، على أهداف مدنية فى لوجانسك.

وذكرت الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ - أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكرانى شنت أمس هجوما صاروخيا على شركة "بوليباك" لمنتجات البوليمر ومصنع "ميلام" لمعالجة اللحوم فى مدينة لوجانسك، باستخدام صواريخ "ستورم شادو" جو - جو التى قدمتها بريطانيا لنظام كييف فى الغارة، على الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية.


وأضافت أنه نتيجة للغارة على لوجانسك، هناك دمار فى المبانى السكنية، وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال.


وشددت على أن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-24 وميج -29 شاركتا فى الهجوم على لوجانسك.

 

 


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الحرب الروسية الأوكرانية

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