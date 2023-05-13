وأضاف اشتية - في بيان صحفي - أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم السبت، وأدت إلى استشهاد شابين، هي امتداد للجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإمعان في سياسات القتل، والتدمير، والتهجير، التي مارستها العصابات الصهيونية خلال النكبة عام 1948، والتي سيتم إحياء ذكراها الـ75 بعد غد الإثنين الخامس عشر من مايو.



وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن جرائم الاحتلال، لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم لبلوغ أهدافهم، بالحرية والاستقلال وإقامة دولتهم بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.