اليوم السابع
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رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامية: نشكر مصر على وساطتها لوقف إطلاق النار

السبت، 13 مايو 2023 10:40 م
رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامية: نشكر مصر على وساطتها لوقف إطلاق النار فلسطين
الأمير نصرى

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قال الدكتور محمد الهندى رئيس الدائرة السياسية بحركة الجهاد الإسلامية، نقدر ونشكر الجهد المصرى المتواصل بداية من الرئيس السيسى والطاقم الذى يشرف على هذه المفاوضات، ونؤكد أن جهودهم هى التى أتمت هذا الاتفاق.
 
وأضاف محمد الهندى خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الجهود المصرية كانت لها دور أساسى، وفى نهاية الاتفاق هناك توضيح بأن مصر ستعمل على متابعة هذا الاتفاق بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.
 
وأكد أن محمد الهندى أنه منذ 2005 والوفود الفلسطينية لم تنقطع مع مصر، وهذه المرة وصلنا لهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار فى العاشرة مساءا.

فلسطين

اسرائيل

وقف اطلاق النار

وساطه مصرية



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