حبس متهم ضبط بحوزته 5 كيلو جرام حشيش فى الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية اليوم السبت، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في مخدر الحشيش على نشاط واسع بعد ضبطه بحوزته 5 كيلو جرام من مخدر الحشيش فى دائرة قسم أول الإسماعيلية.

وناقشت جهات التحقيق في نيابة أول الإسماعيلية المتهم فيما ضبط بحوزته من مواد مخدرة وتحريات ضباط المباحث الجنائية عن نشاطه بدائرة قسم أول وتوزيعه للمخدرات على صغار التجار.

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية قد رصدو نشاط المتهم "له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة فايد خلال تردده الفترة الماضية علي دائرة القسم وبيع المواد المخدرة.

وتمكن ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية، من ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة "ربع نقل" بدائرة القسم وضبطت بحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 250 ألف جنيه تقريباً، وتخفظت الشرطة علي المتهم والمواد المضبوطة وحررت المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على جهات التحقيق اصدرت قرارها المتقدم