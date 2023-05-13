تطوير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية خطوة جديدة لتقديم رسالة علمية مميزة.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية مشيخه الأزهر الشريف على تطوير وتجديد المعاهد الأزهرية بمحافظة الإسكندرية وتطويرها بالكامل واحلال وتجديد المبانى ضمن الخطة الموضوعة لكافة المحافظات لتقديم رسالة علمية لأبناء الازهر الشريف وتوفير لهم أجواء ومناخ ملائم خلال فترة الدراسة، وهو ما تسعى إليه المنطقة الأزهرية بالإسكندرية.

وفى غرب الإسكندرية تسلمت المنطقة الأزهرية معهد عمر الفاروق بأبو ثلاث التابع لإدارة غرب التعليمية الأزهرية، ممهدة للاستلام النهائى من اللجنة الفنية بعد صيانته تمهيدًا لافتتاحه.

وتسلم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية معهد سموحة النموذجى الابتدائى للغات بعد إجراء عمليات التجديد الشامل التى تجرى لجميع منشأت الأزهر الشريف التى تحتاج لذالك وقامت لجنة من الإدارة الهندسية بالمشيخة.

وجاء التسليم بحضور 4 مهندسين من مشيخة الأزهر ومهندس منطقة الإسكندرية الأزهرية ومدير الشئون القانونية، يأتى ذلك فى إطار تطوير منشآت الأزهر الشريف بالإسكندرية وعلى مستوى المحافظات.

وتسلمت لجنة من الإدارة المركزية للشئون الهندسية بمشيخة الأزهر ولجنة من الإدارة الهندسية بالمنطقة معهدى فتيات محرم النموذجى، وفتيات سموحة النموذجى استلام نهائى ومعهد جمال زين الدين النموذجى استلامًا ابتدائيًا بعد انتهاء أعمال الترميم وتتبع المعاهد الثلاثة إدارة التعليم النموذجى

وتسلمت اللجنة ثلاث معاهد سابقة بعد المعاينة، وتم التوقيع على محاضر الاستلام بحضور طارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وعصام فوزى مدير إدارة شرق التعليمية، وشيوخ المعاهد الثلاثة، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

وقال الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، إن مشيخة الأزهر حريصة على تطوير المعاهد الأزهرية بالمحافظات، ومنها محافظة الإسكندرية التى بدأت الخطة فى تنفيذها بالفعل فى كافة الإدارات التعليمية وحصر كافة المعاهد التى تحتاج إلى تطوير وإعادة ترميم.

واضاف أن تطوير المعاهد الأزهرية من أهم الأولويات حاليا من تطوير المبانى وتأهيلها بوسائل التعليم الحديثة لتكون لائقة بطلاب الأزهر الشريف بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المعلمين على اكمل وجه بأحدث الطرق التعليمية لمواكبة التكنولوجيا.

وأشار إلى أن هناك شراكات مع الجهات الاخرى منها تدريب مشترك مع وزارة الاتصالات فى التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات المقامة برعاية الطلاب إدارة التدريب بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تأتى برعاية قيادات الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب وتأتى الدورة التدريبية بالاهتمام بعقد دورات تدريبية بالشراكة مع جميع المؤسسات المعنية بالدوله وذلك لرفع مستوى جميع العاملين بالازهر الشريف ولصالح النهوض بالعملية التعليمية.



المعاهد الأزهرية بالإسكندرية



تطوير المعاهد الأزهرية بالإسكندرية



جانب من تطوير المعاهد



