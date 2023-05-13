تشارلز بصحبة وليام وحفيده جورج.. بريطانيا تكشف الصورة الرسمية لتتويج ملك البلاد

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن الصورة الرسمية لتتويج تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة، حيث ظهر تشارلز بصحبة نجله الأمير وليام وحفيده، الأمير جورج، وذلك في غرفة العرش بملابسه الرسمية الكاملة ويمسك الجرم السماوي والصولجان مع الصليب.

وتُوج تشارلز الثالث الأسبوع الماضي، ملكا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ سبعة عقود في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين 1000 عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

كما جرى تتويج زوجة ملك بريطانيا الثانية كاميلا، في كنيسة وستمنستر عقب تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة.

وكاميلا البالغة 75 عاما والمطلقة من زوجها الأول، هي الزوجة الثانية لتشارلز بعد الأميرة ديانا التي طلقها عام 1996.



الملك والملكة مع الأحفاد