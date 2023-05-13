اليوم السابع
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بعد زعمه نقل أسلحة إلى روسيا.. سفير واشنطن بجنوب أفريقيا يقر بتجاوزه الخطوط ويعتذر

السبت، 13 مايو 2023 08:00 ص
بعد زعمه نقل أسلحة إلى روسيا.. سفير واشنطن بجنوب أفريقيا يقر بتجاوزه الخطوط ويعتذر البيت الأبيض
وكالات

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أعلنت خارجية جنوب إفريقيا اعتذار السفير الأمريكي، روبن بريجيتى، عن تصريحاته السابقة حول تزويد البلاد روسيا الاتحادية بالأسلحة، مشيرة في بيان إلى أنه "اعترف بتجاوزه الخطوط واعتذر".

وفي وقت سابق، بثت قناة News24 تصريحات لسفير أمريكا لدى جنوب إفريقيا، وزعم فيها أن جنوب إفريقيا تزود الجيش الروسي بالأسلحة.

وفي حججه بهذا الخصوص، يشير الجانب الأمريكي إلى وصول سفينة روسية إلى قاعدة سيمونستاون البحرية في جنوب إفريقيا، مبينا أن السفينة مكثت في القاعدة من 6 إلى 8 ديسمبر 2022.

وقال السفير إن الولايات المتحدة واثقة من أنه تم تحميل أسلحة وذخائر على متن السفينة، وبعد ذلك عادت السفينة إلى روسيا.

بدورها، عبّرت وزارة خارجية جنوب إفريقيا عن استيائها من بريجيتي فيما يتعلق بسلوكه وتصريحاته.

وأضافت الخارجية في بيانها: "بعد اجتماع اليوم، اعترف السفير ... بأنه تجاوز الخطوط واعتذر دون قيد أو شرط أمام حكومة وشعب جنوب إفريقيا".

وفي تفاصيل اعتذار سفير واشنطن، قالت خارجية جنوب إفريقيا: "استدعت وزارة الخارجية السفير الأمريكي اليوم الجمعة بعد تصريحاته أمس، وعبّرنا له عن عدم رضانا عن تصرفه، وبدوره اعترف السفير بأنه تجاوز الخطوط واعتذر من دون أي تحفظ".

وقالت: "أكدنا مجددا استعدادنا لمواصلة العمل معًا لصالح شعوبنا".


روبن بريجيتى

امريكا

روسيا

جنوب افريقيا

سيمونستاون

حرب روسيا واوكرانيا

اوكرانيا

كييف

موسكو



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